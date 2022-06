Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Inter valuta 80 milioni di euro Milan Skriniar. La dirigenza nerazzurra non è disposta a fare sconti al Psg per ora e ha in pugno anche Bremer: il brasiliano vuole mantenere la sua promessa dopo aver detto sì da tempo al progetto nerazzurro.

Sensazioni positive dopo l'incontro con il Cagliari per Bellanova: l'affare è impostato sulla base di 7-8 milioni di euro più un'eventuale contropartita tecnica. Stesso discorso per Cambiaso, le cifre sono leggermente inferiori, ma l'Inter ha superato la concorrenza della Juventus.