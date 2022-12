In mancanza di una offerta di acquisto ritenuta valida per la Sampdoria, Massimo Ferrero starebbe portando avanti una trattativa di finanza strutturata attraverso la capogruppo Holding Max per ottenere la concessione di una linea di credito in cambio di una percentuale di azioni del club in pegno. In questo senso, riferiscono i colleghi del Secolo XIX, per il ruolo di partner finanziario ci sono stati contatti con Oaktree, il fondo californiano che un'operazione del genere la sta già facendo con l'Inter di Zhang e che ha tra i suoi veicoli Banca Progetto, guidata da Paolo Fiorentino, ex cda della Samp ed ex amministratore delegato di Carige.