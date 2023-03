Oaktree ha presentato un'offerta preliminare non vincolante per investire 1,75 miliardi di euro nel business dei media del campionato di Serie A, stando a delle persone a conoscenza del dossier contattate da Reuters. Il fondo californiano, precisa l'agenzia di stampa, strutturerebbe l’investimento attraverso una combinazione di debito e liquidità che implicherebbe un valore d’impresa per la media company pari a 15 miliardi di euro. In particolare, si tratterebbe di un finanziamento pari a 1 miliardo di euro oltre a 750 milioni per acquisire il 5% della media company. La proposta sarebbe soggetta a un periodo di lock-up di cinque anni.