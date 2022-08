Proseguono senza sosta i contatti tra l'entourage di Alexis Sanchez e il Marsiglia. Come ribadisce Repubblica.it, infatti, il cileno ha aperto alla possibilità di andare a giocare in Francia, ma "la trattativa non è vicina alla chiusura - si legge -. Il cileno ha chiesto una buonuscita importante all'Inter - cinque milioni di euro - e anche l'accordo economico con il club francese ancora non è stato raggiunto".