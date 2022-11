N'Golo Kanté, infortunato, non sarà uno dei protagonisti del Mondiale che partirà domenica in Qatar. Ma il centrocampista francese ha anche altre beghe legate al suo futuro: il contratto che lo lega al Chelsea scade a giugno. Dopo otto anni in Premier League, il centrocampista sta pensando a una nuova esperienza. E in Italia, secondo il quotidiano La Repubblica, Inter e Juventus hanno fatto un sondaggio col calciatore potrebbero tentare l'assalto già a gennaio. anche se i Blues non faranno sconti: il club londinese chiede per il suo cartellino - a sei mesi dalla scadenza del contratto - ben 18 milioni di sterline.