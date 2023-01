La trattativa tra Roma e Sassuolo per Davide Frattesi, secondo La Repubblica, sta vivendo una fase di stallo perché le parti non riescono a trovare un punto comune sulla valutazione del cartellino del centrocampista. Giovanni Carnevali, che spera in un'offerta dalla Premier League, ha rifiutato la proposta capitolina (Volpato e Bove più un piccolo conguaglio) sperando in un'asta nella sessione estiva di mercato, in cui anche squadre come Milan e Inter potrebbero rientrare nel discorso.