Tutto fatto per Ivan Perisic al Tottenham. Dopo quanto circolato in mattinata, l'edizione online de La Repubblica conferma: il 33enne esterno croato, in scadenza di contratto con l'Inter, sarà domani a Londra per svolgere le visite mediche con gli Spurs. L'avventura in Premier League di Ivan il Terribile è pronta a cominciare.