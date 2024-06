Questa sera l'Italia scenderà in campo per sfidare la Bosnia nell'ultimo dei due test prima del via all'Europeo. Ad Empoli ci saranno tanti elementi sotto esame, ma in ottica Albania i ballottaggi sono molti: secondo Repubblica, infatti, tolti Donnarumma, Jorginho e l'acciaccato Barella "le certezze sui titolari non sono assolute".

Per diversi azzurri stasera c'è la possibilità di mettersi in mostra: da Vicario a Buongiorno e Calafiori in difesa, fino a Cambiaso e Bellanova in fascia, Fagioli a centrocampo e Frattesi, una delle "alternative sulla trequarti".