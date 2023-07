Alvaro Morata diventa un'opzione molto realistica per l'Inter. Come riportato da Relevo, il club nerazzurro e l'Atletico Madrid stanno dialogando in queste ore per portare l'attaccante a Milano (LEGGI L'ANTICIPAZIONE). Anzi, nelle ultime ore sarebbe andato in scena un contatto decisamente importante, dove c'è da registrare anche l'apertura del calciatore. I colchoneros continuano però a sparare alto: 20 milioni di euro per privarsi dell'ex Juventus.