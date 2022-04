Quali sono gli sport più praticati in Italia nel 2022? Secondo i dati dell’Osservatorio sullo Sport System di Banca Ifis presentato quest'oggi a Roma, sono circa 35 milioni gli italiani maggiorenni che seguono e si interessano ad almeno uno sport, e 15,5 milioni gli italiani che lo praticano regolarmente. Il calcio è lo sport più praticato in Italia (34% tra gli over 18) e anche quello che beneficia del maggiore ammontare di contributi pubblici. Ma anche altri sport hanno una diffusione rilevante, pur ricevendo un minor supporto economico.