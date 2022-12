Dopo le dichiarazioni odierne dell'agente Alejandro Camano, il quotidiano argentino Olé tira le somme sulla condizione di Lautaro Martinez. Ricordando che il problema alla caviglia denunciato dal procuratore è in realta un retaggio delle ultime settimane di impegni in Italia con la maglia dell'Inter: con la caviglia gonfia era arrivato negli Emirati Arabi Uniti per l'inizio della preparazione e a causa di questo problema il Toro non era stato schierato contro la Nazionale locale in amichevole.