Gran giorno per i due numeri nove dell'Argentina campione del Mondo e d'America in carica. Giornata di ufficializzazioni sia per Julian Alvarez sia per Lautaro Martinez, i due punteros che si alternano al centro dell'attacco dell'Albiceleste, una sorta di dualismo che finora ha pagato, eccome, dividendi per la Nazionale guidata dal CT Lionel Scaloni.

Julian è diventato ufficialmente un giocatore dell'Atletico Madrid per oltre 80 milioni di sterline, Lautaro asi è legato all'Inter fino al 2029. E Olé celebra entrambi sui social.