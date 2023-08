Oggi tocca all'Inter, domani al Tottenham e poi al Milan. Il flusso di notizie che ipotizzano un addio di Mehdi Taremi al Porto aumenta di giorno in giorno e, secondo quanto ha rilevato O Jogo, stanno un po' influenzando lo stato d'animo l'attaccante.

Sebbene il cancello del centro sportivo di Olival funga da barriera verso il mondo esterno, costringendolo a concentrarsi sul proprio lavoro durante il tempo che trascorre all'interno, l'iraniano inizia a mostrare segni di stanchezza per tutto ciò che legge e ascolta. Sui social circolano informazioni su richieste (non confermate) di trasferimento e proposte formulate da altri club ma, finora, non gli è arrivato nulla di concreto. Attende quindi con una certa impazienza la fine di questo periodo di incertezza, anche a costo di adempiere al contratto che lo lega ai Dragoes fino al 2024.

Continuare con la maglia del Porto non sarà mai contro la sua volontà, anche se le buone prestazioni delle ultime stagioni hanno creato l'aspettativa di fare il salto verso un campionato più competitivo di quello portoghese. Il derby di Supercoppa contro il Benfica ha rivelato l'impatto che gli ultimi giorni di mercato hanno avuto su Taremi. La prestazione è stata di gran lunga inferiore alle aspettative di Sérgio Conceição, da sempre contrario all'apertura del mercato dopo l'inizio delle competizioni.

La verità è che proprio ieri l'iraniano è apparso nella prima pagina della Gazzetta dello Sport, appurando l'interesse dell'Inter. Il quotidiano sportivo italiano lo ha definito il preferito di Simone Inzaghi con Marko Arnautovic sua alternativa.