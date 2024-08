Mundo Deportivo dedica un articolo alla situazione di Mikayil Faye. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, il Rennes è il club che più di tutti sta cercando di avere in dote i servigi del calciatore. Il club francese e il Lens ci hanno già provato a gennaio, ma il Barcellona non era disposto a lasciarlo aprtire.

Stavolta la porta è aperta per la cessione e il Rennes ha messo sul piatto 10 milioni di euro. Il giocatore sa che il meglio per il suo futuro è abbandonare i blaugrana, pur un solo anno dopo il suo approdo in Catalogna.