Stando a MF-Milano Finanza, dagli Emirati Arabi è arrivata una nuova offerta per i diritti tv della Serie A: Abu Dhabi Media ha messo sul tavolo dell’ad di Lega, Luigi De Siervo, una proposta da circa 140 milioni di euro per aggiudicarsi la trasmissione delle partite del massimo campionato italiano nell’area Medioriente-Africa, tuttora non assegnati. Il contratto - spiegano i colleghi - avrebbe durata quinquennale per un importo annuo a salire da circa 22 a 35 milioni per un totale, appunto, di oltre 142 milioni. In via Rosellini puntano ad arrivare a un incasso totale di 185 milioni, con una media di 37 milioni per anno (quasi 10 milioni in più rispetto ai 28,6 proposti da Abu Dhabi Media), grazie ad un meccanismo di condivisione dei ricavi legato al successo di pubblico della Serie A nella regione. C'è un però: infatti, non tutti i presidenti dei club sono convinti dell’opportunità di accettare la proposta mediata dall'ex amministratore delegato della Roma, Guido Fienga, perché la durata dell'eventuale accordo cristallizzerebbe i ricavi da diritti tv per i prossimi cinque anni.