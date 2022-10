Con la trasferta di Firenze l'Inter ha riavviato la stagione dei Meet & Greet riservati ai Partner del club. Si tratta di eventi esclusivi in cui gli ospiti dei partner nerazzurri hanno l'opportunità di incontrare dal vivo i giocatori per una sessione di foto e autografi.

Gli ospiti di Lenovo, Pirelli, Socios, Volvo e Sixtus, in occasione della gara di domani sera tra Fiorentina e Inter, hanno incontrato per una sessione speciale Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Alex Cordaz, Federico Dimarco e Milan Skriniar. Quello di questa sera è stato un Meet & Greet dal significato molto particolare. È stato infatti il primo dopo il lungo periodo della pandemia. Lo comunica la società nerazzurra in una nota ufficiale.