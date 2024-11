Potrebbero avere degli strascichi le dichiarazioni al veleno di Antonio Conte dopo Inter-Napoli. Il quotidiano napoletano Il Mattino sottolinea in primo luogo come nel piccolo stage tenuto ieri da Gianluca Rocchi a Lissone gli arbitri hanno fatto sapere che il protocollo che contesta Conte non è il loro e che Conte è l’unico degli allenatori a non aver partecipato agli incontri formativi per conoscere il regolamento che viene redatto dall’IFAB e vale per tutti.

Nessun commento neanche dalla FIGC, ma le voci di dentro raccontano che Gabriele Gravina sia rimasto colpito dalla durezza delle parole di Conte, specie per quei “retropensieri” che non fanno bene al calcio italiano. Intanto, è altamente probabile che le esternazioni del tecnico salentino gli andranno a costare un deferimento.