Christophe Galtier, tecnico in pectore del Paris Saint-Germain, questo giovedì è stato a Camp des Loges, il centro di allenamento dei campioni di Francia, per prendere confidenza con le strutture ma soprattutto per delinare le strategie di mercato con Luis Campos, consigliere sportivo del presidente Nasser Al-Khelaïfi. Definito l'acquisto di Vitinha, che oggi svolgerà le visite mediche prima di firmare un quinquennale, ora il duo spera di concludere nel mese di luglio gli arrivi di Milan Skriniar, Gianluca Scamacca e Renato Sanches, gli obiettivi principali di questa prima parte della sessione estiva.