Gleison Bremer si è promesso all'Inter, ma nel frattempo il Torino sonda il terreno anche in Inghilterra nella speranza che si possa presto scatenare un'asta. Nelle prossime ore - si legge su La Stampa - il ds granata Davide Vagati volerà anche a Londra per un paio di appuntamenti di mercato: oltre ad un possibile contatto con Tottenham e Chelsea per il brasiliano, il dirigente farà tappa anche a Leicester per fare il punto sulla situazione di Dennis Praet.