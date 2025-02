Il Decreto Crescita non fa parte della risoluzione per le riforme del calcio preparata dalla commissione cultura del Senato. Come sottolinea oggi La Repubblica, infatti, nel testo in 18 punti ancora da approvare ci sono altri provvedimenti.

Uno di questi è l'assegnazione degli stadi pubblici a privati per eventuali ammodernamenti, la riforma della legge Melandri per i diritti tv, una riforma della giustizia sportiva e il professionismo degli arbitri. Confermata anche l'eliminazione del divieto di pubblicità per le società del betting, destinando una quota dei proventi delle scommesse a impianti e sviluppo dei vivai.