Lo aveva promesso a suo tempo ed è stato di parola: Kalidou Koulibaly, del resto, aveva dichiarato che in Italia non avrebbe mai indossato una maglia diversa da quella del Napoli, proposito confermato dicendo no ai nerazzurri per accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il quotidiano La Repubblica ricorda: "Il pensiero dell'Inter non lo ha mai sfiorato. Kalidou Koulibaly è un campione di parola: 'Non giocherò mai in Italia con una maglia diversa da quella del Napoli'. A San Siro poi fu bersagliato da cori razzisti proprio in un match contro i nerazzurri e il giocatore non ha mai dimenticato quell'episodio. L'ipotesi non è mai decollata e non è previsto alcun ritorno in serie A.

La parentesi Chelsea è durata soltanto una stagione e Kalidou Koulibaly sta per accettare la corte dell'Al Hilal. L'Inter non gli è mai parsa un'alternativa concreta".