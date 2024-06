Lo Spezia potrebbe rinnovare la propria collaborazione con l'Inter nell'imminente sessione estiva di mercato. Dopo l'operazione che ha portato in Liguria lo scorso 1° agosto Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 pronto a tornare di proprietà del club milanese dopo il controriscatto, i bianconeri potrebbero presentarsi di nuovo in Viale della Liberazione per chiedere i prestiti di altri giovani come Filip Stankovic e Sebastiano Esposito, entrambi reduci dall'esperienza con la Samp. Lo riporta La Nazione.