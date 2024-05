Il 21 settembre 2021, prima di Fiorentina-Inter, gli ultras delle due squadre si sono affrontati armati di cinghie e spranghe in piazza Alberti a Firenze, davanti agli occhi impauriti dei passanti. Oggi 36 di loro, dopo denunce e daspo, andranno a processo e dovranno rispondere, riporta La Nazione, di rissa, di lancio e/o utilizzo di strumenti atti a offendere, travisamento, e del possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazione sportive, vale a dire i fumogeni che vennero lanciati contestualmente agli scontri anche per rendersi meno riconoscibili.