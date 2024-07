L'eliminazione in semifinale di Euro 2024 contro la Spagna potrebbe rappresentare uno spartiacque per la Nazionale francese. Olivier Giroud, infatti, potrebbe non essere l'unico a lasciare la maglia dei Bleus. Altri giocatori di un erto calibro, scontenti per il poco impiego da parte di Didier Deschamps (che rimarrà al suo posto fino al prossimo Mondiale), starebbero meditando l'addio. Si tratta, riporta L'Equipe, di Antoine Griezmann, Kingsley Coman e Benjamin Pavard.

Quest'ultimo non ha giocato un solo minuto durante questo Europeo, in linea con il Mondiale 2022 in cui aveva perso posizioni nelle gerarchie di Deschamps . Come alcuni suoi compagni di squadra, è arrabbiato con l'allenatore. E potrebbe, forse, interrogarsi sul suo futuro internazionale a 28 anni.