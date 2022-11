Da qualche settimana, un fondo di investimento statunitense avrebbe manifestato il suo interessamento ad acquistare una percentuale del capitale del Paris-Saint-Germain, tra il 10 e il 15%, secondo le informazioni dei colleghi de L'Èquipe. Un'indiscrezione stampa confermata da persone vicine al Qatar Sports Investments, che però hanno negato che questo possa essere interpretato come il segnale di un futuro disimpegno di Nasser Al-Khelaifi. Il nome del fondo interessato non è filtrato e non è ancora chiaro, secondo quanto risulta oggi, se la trattativa andrà a buon fine.