Tempo di amichevoli anche per la Slovacchia di Milan Skriniar, impegnata fra pochi minuti contro il Montenegro allo stadio Pod Goricom di Podgorica. Il difensore dell'Inter è stato scelto da Calzona come titolare nella difesa ospite e indosserà anche la fascia di capitano. In squadra anche il napoletano Lobotka, mentre tra i padroni di casa presente il laziale Marusic.

UFFICIALE SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Vallo, Satka, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Bero, Bozenik, Duris.

Allenatore: Calzona.