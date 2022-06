Notte di Nations League per divesi nerazzurri, impegnati in serata con le rispettive Nazionali. Marcelo Brozovic, in dubbio fino a pochi minuti dal fischio d'inizio, parte titolare in mezzo al campo in Croazia-Austria, mentre in Belgio-Olanda conquista una maglia dal 1' Denzel Dumfries (che sfiderà Romelu Lukaku) con Stefan de Vrij inizialmente in panchina. Altra presenza da titolare anche per Milan Skriniar, in scena con fascia da capitano al braccio in Bielorussia-Slovacchia.