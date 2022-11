Tempo di amichevoli pre-Mondiali anche per il Camerun, che allo stadio 'Mohammed bin Zayed' di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, sta per scendere in campo contro Panama. Tra i Leoni Indomabili anche l'interista André Onana, titolare tra i pali come al solito nella gestione Rigobert Song.

UFFICIALE CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Anguissa, Hongla, Ntcham; Mbeumo, Aboubakar, Toko-Ekambi.