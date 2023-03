L'Italia deve subito rialzarsi dopo il ko con l'Inghilerra al debutto nelle qualificazioni a EURO 2024. Oggi gli azzurri saranno di scena a Ta' Qali, Malta, per la seconda giornata del girone (ore 20.45). Mancini cambia: dentro Romagnoli, Emerson, Tonali, Cristante, Politano e Gnonto. Per quanto riguarda gli interisti, confermato Acerbi, panchina per Darmian, Barella è già tornato a casa.

PROBABILE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Romagnoli, Emerson; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto.