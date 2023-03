Sconfitta senza appello per l'Olanda allo Stade de France di Parigi contro la nazionale transalpina. Gli oranje escono dal campo incassando un 4-0 pesante, che sarebbe potuto anche essere più sostanzioso nel registro del passivo. 90' in panchina per De Vrij che, nonostante l'assenza di De Ligt, non è stato schierato nello scacchiere difensivo guidato da Van Djik, coadiuvato da Geertruida del Feyenoord. In gol due volte Mbappe, dopo i centri di Griezmann e Upamecano. Nel finale Maignan para un rigore a Depay, incasellando il clean sheet.