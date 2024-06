Primo test per l'Italia in avvicinamento a Euro 2024. Stasera a Bologna gli azzurri affronteranno la Turchia di Montella e Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro si troverà di fronte tanti suoi compagni di club. Secondo le ultime, Spalletti dovrebbe schierare dal 1' sia Bastoni che Dimarco, mentre inizieranno in panchina Darmian, Barella e Frattesi.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Cristante; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Celik, Bardakci, Kabak, Ozkacar; Kokcu, Calhanoglu; Akturkoglu, Yazici, Yildiz; Yilmaz.