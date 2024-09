Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Iran-Kirghizistan, gara valida per le qualificazioni asiatiche ai prossimi Mondiali. Titolare tra le fila iraniane l’interista Mehdi Taremi, che sarà anche il capitano della selezione.

LINE UPS | 🇮🇷 IR Iran 🆚 Kyrgyz Republic 🇰🇬



