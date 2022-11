La Nazionale belga ha reso noti i numeri di maglia ufficiali per la spedizione in Qatar dei Diavoli Rossi. Come da copione, Romelu Lukaku si è tenuto la 'sua' numero 9: a quanto pare, insomma, l'intenzione di Martinez è quella di provare fino alla fine ad aspettare il centravanti nerazzurro anche qualora dovesse tornare a disposizione solo a partire dagli ottavi di finale.