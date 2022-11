Arrivano conferme sulle pretendenti per Sebastiano Esposito, in rotta con l'Anderlecht e destinato ad una nuova esperienza in prestito che con tutta probabilità sarà in Italia. Secondo quanto riferisce Il Tirreno, infatti, il nome di Seba (insieme a quello di Matias Soulé) è cerchiato in rosso sul taccuino dell'Empoli per provare a rinforzare l'attacco azzurro.