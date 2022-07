DAZN e TIM sono al lavoro per trovare una nuova intesa sui diritti tv della Serie A . Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore , l'accordo sembra essere alla portata, anche se l'esito finale non è scontato.

In casa TIM domani verrà presentato il nuovo piano industriale, sul piatto ci sono 340 milioni di euro pronti ad essere versati per i diritti tv della Serie A, con l’esclusiva dell’applicazione DAZN sul TimVision Box. La compagnia telefonica ha più volte manifestato il proprio malcontento per i numeri emersi della partnership, mentre DAZN dal suo punto di vista si è sempre ritenuta soddisfatta.

Solo dopo aver trovato l'accordo con TIM, DAZN aprirà nuovi canali di dialogo con altri partner (su tutti Sky e Amazon) per allargare il mercato a più tifosi possibili, pur mantenendo il prodotto Serie A in esclusiva.