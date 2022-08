"Nelle condizioni di indennizzabilità il fornitore del servizio di live video streaming dovrà corrispondere, o sotto forma di sconto in fattura o di rimborso, un importo pari al 25% dell'abbonamento mensile dell'utente, al netto di eventuali sconti o promozioni - scrive infatti l’Agcom -. Il massimo indennizzo a cui può aver diritto un utente in un mese è pari al 100% dell’abbonamento mensile, al netto di eventuali sconti o promozioni. Non è possibile ottenere più di un indennizzo a settimana".

Restano da definire i dettagli per arrivare agli indennizzi. Le procedure di rimborso sono già stabilite dalla delibera 17/22/CONS in cui si legge ad esempio che "l’utente dovrà accludere alla richiesta di indennizzi le condizioni contrattuali di fornitura del servizio di live streaming e di connettività incluso, ove disponibile, la banda minima garantita" o anche che "l’utente potrà, per il servizio di connettività, allegare la schermata dell’esecuzione del MisuraInternet Speed Test, eseguita dal dispositivo in uso, recante la velocità di download" oppure "laddove non fosse possibile usare MisuraInternet Speed Test sul medesimo dispositivo da cui si fruisce dell’evento in live streaming, l’utente potrà eseguire la misurazione con MisuraInternet Speed Test mediante un altro apparato collegato alla stessa rete e collocato nelle immediate vicinanze del dispositivo usato per la visione dell’evento".