Dopo Aaron Martin il mirino del Genoa è puntato su Roberto Gagliardini, in scadenza tra qualche giorno (il 30 giugno) con l'Inter e un addio praticamente preannunciato mesi fa. In lizza sul centrocampista ci sarebbero anche Monza, Atalanta e Lazio, ma il club a fare più sul serio è il più antico d'Italia, complice l'ottimo rapporto tra i liguri e l'agente del giocatore Giuseppe Riso come rende noto Il Secolo XIX.

L'ex calciatore della Dea acquistato nel 2017 per 22 milioni rappresenterebbe il rinforzo al caso del Grifone - come si legge -, alla ricerca di un giocatore giovane ma che possa portare esperienza alla squadra neo promossa. Barrenechea e Rafia, altri nomi sul taccuino dei dirigenti rossoblu.