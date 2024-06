Quale sarà il futuro di Albert Gudmundsson? L'attaccante del Genoa, riporta oggi Il Secolo XIX, lascerà quasi sicuramente i rossoblu ma potrebbe non rimanere in Italia, nonostante l'interesse passato della Fiorentina e quello attuale di Inter e Juventus.

In Premier League infatti si è già mosso il Tottenham, che con il Grifone ha già concretizzato il trasferimento di Radu Dragusin lo scorso gennaio e non avrebbe difficoltà a pagare i 30 milioni chiesti per l'islandese, a differenza delle società italiane.