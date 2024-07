Il Genoa è ancora alla ricerca di un portiere che possa raccogliere l'eredità di Josep Martinez, ceduto all'Inter in questa sessione di mercato. Con l'affascinante pista De Gea in salita per il costo dell'ingaggio, sembra ora prendere quota la possibilità di un assalto a Diant Ramaj, tedesco dell'Ajax che non rientra nei piani di Farioli. Lo riporta Il Secolo XIX.