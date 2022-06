Va a Lautaro Martinez il premio 'Goal of the the season by Digital Bits' della stagione interista 2021/22. I tifosi, tramite sondaggio lanciato ieri dal club, hanno dato la maggior parte delle loro preferenze al gran tiro dalla distanza del Toro che ha regalato ai nerazzurri la prestigiosa vittoria sul Liverpool ad Anfield. Battuto nell'ultimo atto il tiro a giro vincente di Nicolò Barella che ha aperto le danze nella finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus.