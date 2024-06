Novità per quanto riguarda lo stadio del Milan riferite oggi dalla Gazzetta dello Sport. Stando a quanto si legge, la Giunta della Regione Lombardia è quasi pronta a votare per l'ok all'accordo di programma per lo stadio dei rossoneri a San Donato.

Si attende la pronuncia già nei prossimi giorni, possibile lunedì prossimo. Da lì partirà la valutazione ambientale strategica, il passaggio più delicato, dopo che nei giorni scorsi era arrivato da FS Sistemi Urbani il primo ok all'invito del sindaco di San Donato, a far parte dell'accordo di programma.

Ci sarà da attendere il decorso di questa fase, circa un anno e mezzo, prima di poter iniziare fattivamente i lavori. Il Milan vorrebbe poter giocare nel suo stadio a partire dalla stagione 2029/30.