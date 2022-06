La prima, storica versione del Monza in Serie A sarà molto diversa da quella vista a Pisa nello spareggio che ha regalato la promozione ai brianzoli. Normale essere portati a pensarlo vista l'enorme disponibilità economica del suo proprietario, Silvio Berlusconi, e l'esperienza sul mercato del suo ad, Adriano Galliani. Partiamo dal portiere: Michele Di Gregorio, riscattato dall’Inter per 4 milioni di euro, potrebbe far posto tra i pali ad Alessio Cragno, retrocesso in Serie B con il Cagliari che ha una valutazione tra i 14 e 15 milioni di euro. Passando alla difesa, il primo elemento per dare esperienza al reparto potrebbe essere Andrea Ranocchia, a cui verrebbe garantito un buon ingaggio e il posto fisso da titolare nella retroguardia a 3 di Stroppa. A centrocampo sono già partiti i contatti per Antonio Candreva, il quale avrebbe fatto arrivare il suo gradimento al club neopromosso: versando 1-1,5 milioni di euro nelle casse della Samp, l'affare andrebbe in porto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.