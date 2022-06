La costruzione del nuovo Monza in vista della prima, storica partecipazione in Serie A è appena all'inizio, tanto che non si può ancora parlare di trattative vere e proprie ma solo di tracce di mercato da seguire come quelle che portano a giocatori dell'Inter. Stando alla Gazzetta dello Sport, oltre ad Andrea Ranocchia, in uscita a costo zero dal club nerazzurro, gli altri obiettivi potenziali sono Andrea Pinamonti (valutato 25 milioni, ma fattibile per 18-20), Stefano Sensi (in prestito oneroso) e Lorenzo Pirola (un altro prestito). Sotto traccia, infine, non va escluso nemmeno Roberto Gagliardini.