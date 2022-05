La Gazzetta dello Sport sottolinea come al momento sia lontana, per Lautaro Martinez, l'idea di allontanarsi da Milano. E' lontana per lui, scrive la rosea sull'edizione online, e per la compagna Agustina Gandolfo. L'attaccante ha deciso di lanciarsi in un'attività imprenditoriale, un ristorante in zona Brera nel capoluogo lombardo, la cui apertura è prevista a fine giugno. "Lauti tiene al ristorante al punto che spesso va a controllare di persona lo stato dei lavori - si legge -. Non si tratterà del classico regno dell'asado, come quello di Zanetti in zona Navigli, ma con una cucina più internazionale e variegata".