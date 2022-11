La sosta del campionato, secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, offrirà una grande opportunità alle squadre che hanno qualcosa da sistemare. Tra queste non c'è il Napoli , che rimetterà piede in campo il 4 gennaio contro l'Inter con l'obiettivo di riprendere il filo del discorso lasciato a metà con l'11esima vittoria di fila conquistata a spese dell'Udinese. "Il contributo che Spalletti dovrà versare al Mondiale è oggettivamente ridotto e il calendario, che in due delle prime tre giornate del 2023 prevede per il Napoli le sfide con Inter e Juve, impedisce eccessi di distrazione", la sottolineatura della rosea .

Situazione diversa per le inseguitrici, a partire dal Milan che ha chiuso la prima parte della stagione in apnea, battendo in pieno recupero la Fiorentina grazie a un autogol di Milenkovic: la squadra rossonera andrà a Dubai "per ritrovare le certezze un po’ smarrite nelle ultime settimane. Pioli deve ridare solidità al gruppo: i rossoneri creano occasioni, ma ne concedono altrettante. E al tecnico non sfugge che il tricolore arrivò blindando la porta nello sprint finale a distanza contro l’Inter", si legge.

Discorso diverso per i nerazzurri, che hanno cambiato passo vincendo sei delle ultime sette partite ma che tra il ritiro di Malta e le varie amichevoli programmate dovrà sistemare qualcosa a livello di equilibrio (Inzaghi probabilmente vorrebbe vedere gli avversari meno pericolosi dalle parti di Onana). Nessuno spostamento, infine, per la Juve, che darà ben undici elementi al Qatar, ma intanto avrà due mesi per rimettere nel motore Paul Pogba e Federico Chiesa, in pratica due nuovi acquisti. "Allegri dovrà mostrare a gennaio una Juve con un’identità chiara e un progetto di gioco ben definito perché i bianconeri hanno ancora ampi margini di miglioramento. E forse sono loro i rivali che il Napoli teme di più". la chiosa del pezzo.