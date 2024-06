Spalletti pensa alla difesa a tre soprattutto perché nella rosa dei giocatori sono tanti gli interisti. Tra questi, oggi la Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza di Federico Dimarco, che avrà l'onere e l'onore di scorazzare sulla fascia sinistra in quello che storicamente è stato un ruolo chiave per tutte le nazionali azzurre vincenti. Da Facchetti a Spinazzola passando per Cabrini, Maldini e Grosso: eredità pesante e importante per l'interista.

Quello di laterale sinistro non è un ruolo opulento oggi in Europa - sottolinea la rosea -. Dimarco potrebbe essere inserito in un ideale podio con Grimaldo, il laterale spagnolo autore di una stagione straordinaria nel Leverkusen (12 gol) schierato con un 3-4-2-1 che diventa 3-2-4-1, come in questa Italia. L'altro top '23-24 è stato Gvardiol, centrale spostato a sinistra da Guardiola che s'è ritrovato così potenza, protezione e rifinitura in fascia. Il francese Mendy (Real), lo scozzese Robertson (Liverpool), l'inglese Shaw (United) sono altri nomi forti del ruolo. Dimarco non teme il confronto e in questa casta ci sta benissimo.