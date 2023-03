Dopo varie indecisioni e ipotesi, il Viminale ha deciso: trasferta vietata ai tifosi del Feyenoord. Gli olandesi non potranno seguire la loro squadra nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League nella Capitale italiana. A comunicarlo è la Gazzetta dello Sport che in attesa della comunicazione ufficiale anticipa il verdetto. "La scelta è stata fatta: i tifosi del club olandese non potranno venire a Roma il prossimo 20 aprile. La decisione arriva direttamente dal Ministero dell’Interno e nasce anche dai tanti segnali di grande preoccupazione che sono giunti in questi giorni".