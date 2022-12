Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan hanno confermato il loro affiatamento anche nell'amichevole contro la Reggina. Buona notizia per Simone Inzaghi, che da questa linea mediana sin qui ha avuto solo risposte positive, il tutto in attesa di poter recuperare a pieno regime Marcelo Brozovic . La Gazzetta dello Sport ricorda che si punta molto anche sulla crescita di Kristjan Asllani, ma nel frattempo i tre centrocampisti hanno garantito sempre qualità senza sentire il peso della fatica dei tantissimi minuti giocati sin qui, essendo andati tutti sopra i mille minuti di impiego.

Inzaghi è però consapevole della necessità di gestire forze ed energie per la seconda parte di una stagione che vedrà i nerazzurri impegnati su tutti i fronti, ed è per questo motivo che l'Inter a gennaio può tentare l'assalto al centrale del Valencia Yunus Musah, che darebbe un’abbondante dose di vitalità e freschezza in mezzo al campo offrendo al tecnico un ampio ventaglio di alternative.