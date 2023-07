La Gazzetta dello Sport mette fretta a Marcus Thuram. "Perché nel reparto offensivo Correa, in attesa di sviluppi dal mercato, ha mostrato ancora una volta i propri limiti, specie sul piano realizzativo. Ma il francese ha bisogno di lavoro, ha necessità di muoversi in maniera coordinata rispetto al resto della squadra - si legge -.

Nel secondo tempo di ieri ha dato dimostrazione, in un paio di occasioni, di avere grandi capacità. Due appunti: Thuram, per quanto ami dialogare con i compagni, sembra oggi più adatto a situazioni di ripartenza che contro difese schierate, come era quella dell’Al-Nassr del secondo tempo di ieri. Seconda cosa: l’ex Moenchengladbach ha bisogno di cercare di più il compagno di reparto, l’ha fatto poco sia con Lautaro prima sia con Esposito poi".