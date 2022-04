Una stagione in chiaroscuro quella del Manchester United fino a questo momento, malgrado il ritorno di quel Cristiano Ronaldo che al netto dei pesanti gol segnati non è riuscito a dare quel qualcosa in più che i Red Devils speravano. Uno dei motivi che porterà ad un ringiovanimento di rosa che vede allo stato attuale una dozzina di giocatori in uscita. Tra questi c'è il solito Juan Mata la cui esperienza in Premier sembra essere giunta al capolinea. Il classe '88, dopo il rinnovo annuale della scorsa estate, andrà in scadenza proprio a giugno, e si libererà dalla squadra di Old Trafford dunque a zero, dettaglio che è balzato agli occhi di diversi club. Secondo quanto riferito da Express, il trentaquattrenne non avrebbe ancora intenzione di lasciare il calcio giocato, motivo per il quale un'esperienza totalmente diversa dalla Premier potrebbe essere un'ipotesi parecchio plausibile. Un nome che torna di moda tra i tabloid inglesi è anche quello dell'Inter, già in passato interessata al giocatore. Con l'Inter spunta anche il Milan, attento alla situazione dell'ex Chelsea.